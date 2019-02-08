Bakan Kasapoğlu 3 bin 243 'sürekli işçi' alımı yapacaklarını duyurdu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 'sürekli işçi' alımı yapacaklarını duyurdu.