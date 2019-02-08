Bakan Kasapoğlu 3 bin 243 'sürekli işçi' alımı yapacaklarını duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 'sürekli işçi' alımı yapacaklarını duyurdu.
- AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 "sürekli işçi" alımı yapacaklarını duyurdu.
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