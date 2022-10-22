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Ekonomi

Bakan Kirişci 200 bin liralık tarım kredisinin detaylarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geleneksel yaygın üretim konusundaki sıfır faizli 200 bin liralık tarım kredisinin 100 bin liralık kısmının mazot ve gübre alımında kullanılabileceğini ifade etti.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
Bakan Kirişci 200 bin liralık tarım kredisinin detaylarını açıkladı
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Kirişci, yaptığı yazılı açıklamada, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisinin Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"nın Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Bakan Kirişci, söz konusu değişiklikle geleneksel bitkisel (yaygın) üretime yönelik sıfır faizli ve üst limiti 100 bin lira olan yatırım ve işletme kredisinde limitin yüzde 100 artırılarak 200 bin liraya çıkarıldığını ifade etti.

Karara istinaden yapılacak düzenlemeyle 200 bin liralık sıfır faizli kredinin 100 bin liralık kısmının mazot ve gübre alımında kullanılabileceğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Böylece çiftçilerimiz, sağlanan bu imkanı ve diğer uygulamalarımızı kullanmak suretiyle ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabileceklerdir. Akıl ve alın teri döken çiftçimizi, 'Sen Üret Yeter' diyerek desteklemeye devam edeceğiz. Daima çiftçimizin, üreticimizin yanında olan Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm üreticilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
  • Resmi Gazete
  • Mazot
  • Gübre

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