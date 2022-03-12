Bakan Kirişçi: Selde zarar balıkçılara destek ödemesi yapılacak

DHA 12 Mart 2022 Cumartesi 13:50 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:51

Bakan Kirişçi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki afetten zarar gören küçük ölçekli balıkçılarımıza destek müjdesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile bu illerdeki balıkçıların kötü durumdaki ağlarının onarımı ve tekne bakımı masraflarının bir kısmını karşılamak için 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemisi sahiplerine, 2022 yılı içerisinde alacakları 'Geleneksel Kıyı Balıkçılığı' destekleme miktarı (balıkçı başına, tekne büyüklüğüne göre 2 bin TL ile 2 bin 900 TL arası) kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olsun" dedi.