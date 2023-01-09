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Ekonomi

Bakan Kirişci'den Gökbey açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Mülkiyeti bize ait yerli ve milli Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağı daha envanterimize dahil ederek, filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.' dedi.

İHA9 Ocak 2023 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Bakan Kirişci'den Gökbey açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün itibariyle tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı.

2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar lira tarımsal desteklemede bulunduk.

Aralık ayı rakamlarının netleşmesiyle 2022 yılını, 30 milyar dolar civarındaki tarım ihracatıyla kapatmış olacağız.

Bir yıl içinde, 4 adet amfibik özellikteki tanker uçak ve yüksek çözünürlükte görüntü sağlayan, sayısal harita üreten, görev sistemleri ile teçhiz edilmiş 1 adet havadan yönetim uçağımız da filomuza dahil olacak.

Mülkiyeti bize ait yerli ve milli Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağı daha envanterimize dahil ederek, filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Kent tarımı ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Burada ilk etapta 3 yıllık bir eylem planı hazırlıyoruz.

  • Vahit Kirişci
  • gökbey
  • tahıl koridoru

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