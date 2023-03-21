İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2023 Salı / 29 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,022
  • EURO
    20,3828
  • ALTIN
    1211.77
  • BIST100
    4975.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Bakan Koca: 42 bin 500 personel alımı yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alımı yapacaklarını açıkladı.

AA21 Mart 2023 Salı 09:07 - Güncelleme:
Bakan Koca: 42 bin 500 personel alımı yapılacak
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni personel istihdamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"KPSS ile 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe, 1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.