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Ekonomi

Bakan Kurum: 1 milyon altyapısı hazır arsamız için kuralarımızı çekmeye başladık

Bakan Kurum, '1 milyon altyapısı hazır arsamız için kuralarımızı çekmeye başladık. Hayırlı olsun' dedi.

1 Şubat 2023 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Bakan Kurum: 1 milyon altyapısı hazır arsamız için kuralarımızı çekmeye başladık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen "İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri başladı.

"İlk Evim" projesinde 85 günde noter huzurunda çekilen kuralarla birlikte 71 ilde toplam 182 bin 599 konutun hak sahibi belirlendi.

"İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri ise yarın Bitlis'te başlayacak.

Birinci etap kuraları 13 ilde 6 Şubat'a kadar devam edecek.

Hak sahipleri için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle:

1 Şubat: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil,

2 Şubat: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil,

3 Şubat: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil,

6 Şubat: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

"1 MİLYON ALTYAPISI HAZIR ARSAMIZ İÇİN KURALARIMIZI ÇEKMEYE BAŞLADIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "1 milyon altyapısı hazır arsamız için kuralarımızı çekmeye başladık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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