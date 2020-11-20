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Ekonomi

Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık

Kurum: 'Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık'

20 Kasım 2020 Cuma 10:20 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 10:20
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