Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için 'Yarısı Bizden' kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz." dedi.