Bakan Kurum duyurdu: ''Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden'' kampanyası başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için 'Yarısı Bizden' kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz.' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için 'Yarısı Bizden' kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz." dedi.