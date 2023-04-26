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Ekonomi

Bakan Kurum duyurdu: ''Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden'' kampanyası başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için 'Yarısı Bizden' kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz.' dedi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
Bakan Kurum duyurdu: ''Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden'' kampanyası başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için 'Yarısı Bizden' kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz." dedi.

  • Bakan Kurum
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
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