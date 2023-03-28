Bakan Kurum: Esnafımız için geçici iş yerleri hazırlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut eliyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da iş yerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerlerinin yapımına başladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremlerden etkilenen 11 ilde ticari hayatın devamlılığının önemine vurgu yapan Bakan Kurum, 338 geçici iş yerlerinin inşa aşamalarından görüntüler paylaşarak, "11 ilimizin normale dönmesi için şehrin yaşaması, ticari hayatın devamlılığı önemli. Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'da yapımına başlanan geçici iş yerleri hakkında bilgi veren Proje Müdürü Barbaros Kosuf ise, "Yaklaşık 26 bin metrekarelik büyük bir alan burası. Burada tamamen çarşı havasında 338 tane dükkan imal edeceğiz. Proje kapsamında öncelikle temellerimizi döküyoruz. Çelik yapıları yaptıktan sonra alt ve üstte çelik saclarla çatıların ve cephelerin montajını yapıyoruz. Pis su, yağmur suyu, elektrik, telekom gibi bütün altyapıyı hazırlayacağız ve hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.