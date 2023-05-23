Bakan Kurum görüntüleri paylaştı: Ne gerekiyorsa yaptık

Kurum, sosyal medya hesabından, Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan ve depremzedelerin yerleştiği köy evlerinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, paylaşımında "Onlar en iyisine layık. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız." ifadesine yer verdi.

Videoda görüşlerine yer verilen bir depremzede, "Felaketten sonra devletimiz sağ olsun evi kısa bir sürede tamamladı. Eşya, koltuk, televizyon gibi her şeyi güzel bir şekilde teslim etti." dedi.

Başka bir depremzede de "Bir eve ne gerekiyorsa onu verdiler. Mesela beyaz eşyamız var, oturma grubu var, yatak odası var, çocuk odası var." diye konuştu.

Yeni evine yerleşen bir diğer depremzede ise "Çok mutluyuz, 45 günde ev yapmak mucize. Devlet de bir mucizeyi gerçekleştirdi gerçekten." değerlendirmesinde bulundu.