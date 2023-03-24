Bakan Kurum 'Hatay için hemen şimdi' diyerek duyurdu... Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Deprem bölgesinde inşa edilecek yeni konutlar için düğmeye basıldı. 6 Şubat depremlerinden kısa süre sonra Afet Konutları için ilk temeller atılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Hatay'da afet konutlarımız için temelleri atıyoruz. 3 bin 112'si Hatay'da olacak, temeli atılan konut sayımız 22 bin 464'e yükselecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hatay için hemen şimdi! Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay'da afet konutlarımız için temelleri atıyoruz. 3 bin 112'si Hatay'da olacak, temeli atılan konut sayımız 22 bin 464'e yükselecek. Hatay'ımızı kimliği, tarihi, kültürüyle yeniden şahlandıracağız!"

HATAY İÇİN HEMEN ŞİMDİ! ����



Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile Hatay'da afet konutlarımız için temelleri atıyoruz.

3 bin 112'si Hatay'da olacak,

temeli atılan konut sayımız 22 bin 464'e yükselecek.



Hatay'ımızı kimliği, tarihi, kültürüyle yeniden şahlandıracağız! pic.twitter.com/WaDW1fJrly — Murat KURUM (@murat_kurum) March 24, 2023

46 BİN KONUTUN İHALESİ TAMAMLANDI

21 Şubat'tan bugüne kadar; Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Adana, Osmaniye ve Diyarbakır'da toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. Yine farklı illerde toplam 6 bin 223 köy evinin de ihalesi gerçekleşti. Böylelikle afet bölgelerinde toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başlamış oldu. Konutları TOKİ koordinasyonunda Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılacak. 2-3 ay içinde 11 ilde toplamda 319 bin konutun yapımının başlaması hedefleniyor. 11 ilde sosyal donatıları hazırlanmış, altyapısı tamamlanmış toplam konut sayısı ise 650 bine ulaşacak.

HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerleşime açılacak alanlarda; deprem, heyelan, taşkın, kaya düşmesi ve diğer afet risklerinin tespitinin yapıldığı, titiz bir çalışma yürütüldüğü belirlendi ve şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yerleşim yeri seçimi, yıkılan ve ağır hasar gören mevcut yerleşim alanlarının morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik, arazi kullanımı ve afet risk durumu inceleniyor.

Güvenli bir yerleşim alanı, dirençli şehirler için ihtiyaç duyulan planlama ve tasarım süreçleri yürütülüyor. Mikro-bölgeleme olarak tarif edilen zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan, bölgedeki toprak yapısını etüt eden çalışmalar 7/24 sürdürülüyor. Ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda yapılacak 4 bin 32 adet sondajdan 1630'u tamamlandı. Bu süreçte 154 alanda, 49 bin 835 metre sondajla zemin etüt çalışması yürütüldü. Bölgede 52 bin 969 hektarlık alanda da mikro bölgeleme çalışmaları devam ediyor.

Eski yerleşim alanlarının zeminleri detaylı şekilde inceleniyor. Eğer bu zeminlerde problem varsa, fay hattına yakınlığı söz konusu ise, burada da vatandaşı mağdur etmeyecek şekliyle imar kısıtlaması, bina yüksekliği ve yoğunluğunda azaltım dahil her türlü kısıtlamayı da içeren bir süreç yürütülüyor.