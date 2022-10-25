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Ekonomi

Bakan Kurum: Projeye 8 milyona yakın başvuru yapıldı

İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Projeye 8 milyona yakın başvuru yapıldı.' dedi.

25 Ekim 2022 Salı 14:27 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Projeye 8 milyona yakın başvuru yapıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Konya'dan Aydın'a, Kahramanmaraş'tan Erzurum'a, İstanbul'dan İzmir'e 85 milyon kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

* Projeye 8 milyona yakın başvuru yapıldı

* 17 ilimizde tam 5 bin 615 yeni yuvamızın temelini atmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın hangi müjdeler ve güzellikleri ortaya koyacağını gösteriyorsunuz.

* Biz bu milletin dualarına talibiz. Biz milletimizin gönlüne, yüreğine talibiz. Bize aziz milletimizin gönlü yeter diyoruz.

  • Bakan Kurum
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