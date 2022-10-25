Bakan Kurum: Projeye 8 milyona yakın başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Konya'dan Aydın'a, Kahramanmaraş'tan Erzurum'a, İstanbul'dan İzmir'e 85 milyon kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

* Projeye 8 milyona yakın başvuru yapıldı

* 17 ilimizde tam 5 bin 615 yeni yuvamızın temelini atmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın hangi müjdeler ve güzellikleri ortaya koyacağını gösteriyorsunuz.

* Biz bu milletin dualarına talibiz. Biz milletimizin gönlüne, yüreğine talibiz. Bize aziz milletimizin gönlü yeter diyoruz.