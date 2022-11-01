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Ekonomi

Sosyal konutlar için teslim tarihi açıklaması! Bakan Kurum duyurdu

Bakan Kurum, ''İlk Evim' projemize 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz.' dedi.

AA1 Kasım 2022 Salı 09:11 - Güncelleme:
Sosyal konutlar için teslim tarihi açıklaması! Bakan Kurum duyurdu
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Bakan Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Projeye milletin güvendiğini ve inandığını belirten Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan." bilgisini verdi.

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız."

  • Bakan Kurum
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