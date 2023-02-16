Bakan Kurum: Kat yüksekliklerini kısıtlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık.



"Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz."



"Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz."

