Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının, park, bahçe, mesire alanı ve sahillerin temizliğinin denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerce yapılmasına ilişkin "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"nin Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda yapılan tanıtımına katıldı.

Bakan Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 100 yükümlü ile park alanında yere atılan çöpleri topladı, çevre temizliği yaptı.

Temizlik sonrası açıklamada bulunan Kurum, Bakanlığın 2002'den beri çevreyi korumak için bir çok projeye imza attığını, kıyıların, doğal güzelliklerin, yaylaların, meraların kirlenmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Atık su arıtma ve katı atık tesislerinin artırılması için bakanlığın hedeflerini gerçekleştirmeye devam ettiğini dile getiren Kurum, çevre konusundaki en önemli projelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi olduğunu anımsattı.

Kurum, 2000'li yılların başında geri dönüşüm oranının yüzde 1 olduğunu, bu projeyi hayata geçirdikten sonra yüzde 13'e yükseldiğini ifade etti.

- 20 binin üzerinde kaçak yapı var

Bir gazetecinin koylardaki kaçak yapılara yönelik denetimleri sorması üzerine Kurum, Muğla'nın bütün ilçelerinde 100'ün üzerinde imar denetçisinin çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Ülke genelinde tespit ettikleri 20 binin üzerinde kaçak yapı olduğuna değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kaçak yapıların 3 bin 260'ı Muğla'da. Geçen hafta bin 500'e yakın bağımsız bölümü içeren konutların ve otellerin olduğu 7 projeyi mühürleme kararı aldık ve ilgililerine imara aykırılıkları tebliğ etti. İlgililere bu aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verildi. Bir ay içerisinde ruhsata, imara, imar planına uymayan yapıların düzeltilmesi kendilerinden istendi. Yapmaları halinde işlerine devam edebilirler. İmara aykırılıkları gidermemeleri halinde resen bakanlığımızın gidereceği söylendi. Süreç bu şekilde işliyor. Denetimlerimizde bugün itibarıyla bin 870 konut ve villa yapısı ile 6 otel ünitesinden oluşan 18 projenin incelemesini yaptık.

12 projede tespit edilen aykırılıklara ilişkin mühürleme işlemini uyguladık. Yine bu projelerdeki 20 kıyı yapısı da ayrıca mühürlendi. Denetimlerimiz Fethiye'de Marmaris'te bütün kıyı kesiminde devam ediyor. Kıyılarımızı, doğal güzelliklerimizi bu güne kadar kimsenin bozmasına müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapıyla mücadele konusunda da kararlıyız. Tespit ettiğimiz tüm kaçak yapıları da tespit ederek, yıkımlarını kısa sürede gerçekleştireceğiz."

- Gölbaşı'ndaki kaçak yapılar yıkılacak

Açıklamalarının ardından Kurum, Gölbaşı Belediyesine ait gezi teknesiyle Mogan Gölü'nü gezdi, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten gölde yapılan dip çamuru temizliği çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Gölde Bakanlık tarafından yürütülen dip çamuru temizliği projesine ilişkin bilgi veren Kurum, "Bu güne kadar yaklaşık 70 milyon maliyetle, 3 milyon metreküp dip çamuru alınmış durumda. Bugün Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi artık Mogan'ımızdaki sivri sinek eskisinden daha az. Dip çamuru temizliği devam ediyor, yaklaşık 2 milyon metreküp dip çamuru daha var. Bunu temizleyerek, Mogan Gölümüzü tertemiz hale getireceğiz." diye konuştu.

Göl etrafı için yürüyüş ve bisiklet yolu projelerinin de olduğunu söyleyen Kurum, Gölbaşı'nda millet bahçesi yapılacağını anımsattı.

Gölbaşı'ndaki kaçak yapılara ilişkin soru üzerine Kurum, Mogan Gölü'nün Ankara'nın önemli bir değeri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Sit alanı, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde kalan bu alanda kaçak yapılar tespit edildi. Kaçak yapılara ilişkin de tebligatlar ilgililerine yapıldı. En yakın zamanda Gölbaşı'ndaki kaçak yapıların yıkım sürecini başlatacağız. Başkanlığımız, kaymakamlığımız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz süreci ortaklaşa yürütecek. Muğla'da ve Türkiye'de olduğu gibi Gölbaşı'nda da kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Müsaade edenlere de gerekli bütün cezai ve hukuki işlemler yapılacak."