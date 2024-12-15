Bakan Kurum müjdeyi verdi: Bin 331 personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan verdiği müjdede, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.

500 çevre ve şehircilik uzmanı yardımcısı, millî emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur, 200 engelli memur, 99 teknik (mühendis ve mimar), 383 idari personel, 45 destek personeli, 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 84 sözleşmeli personel ayrıca Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Projesi kapsamında 1500 kişi istihdam edilecek