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Bakan Kurum: Rusya ile ilişkileri inşaat ve ekonomi anlamında güçlendirmeliyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Rusya ile çok güzel ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri inşaat anlamında, ekonomi anlamında güçlendirmemiz gerekiyor.' dedi.

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Kurum, Moskova Büyükelçiliği ile Sabah ve Daily Sabah gazeteleri  tarafından ortaklaşa düzenlenen akşam yemeğinde, Rusya'da faaliyette bulunan  müteahhitlere hitap etti.
 
Moskova ziyareti sırasında, yaklaşık 118 bin yabancıya Türkçe eğitimi  veren Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirten Bakan Kurum,  merkezin bu anlamda önemli olduğunu ve bu tür kültür faaliyetlerinin  yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi.
 
Türk müteahhitlik sektörünün Türkiye'deki projelerini ve tanıtımını,  uluslararası alanda da en güçlü şekilde yapmak amacıyla Rusya'da bulunduklarına  işaret eden Kurum, bu kapsamda yarın Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı'nı  ziyaret edeceğini kaydetti.
 
Burada da İnşaat İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vitaly Mutko  ve Rusya Federasyonu İnşaat, Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Vladimir Yakushev  ile görüşmelerde bulunacağını anlatan Kurum, "Hem Rusya'daki hem Türkiye'deki  inşaat sektörüyle alakalı işleri görüşme fırsatımız olacak." diye konuştu.
 
Gün içerisinde Türkiye Rusya İşadamları Derneği ile bir toplantı  yaptıklarını ve Rusya'da iş yapan müteahhitlerin sorunlarını dinlediklerini  aktaran Kurum, müteahhitlerin bakanlıktan taleplerine ilişkin bir çalışma  yapacaklarını ve Bakanlık olarak da müteahhitlerin sorunlarını çözmeye yönelik  adımları atacaklarını vurguladı.
 
Fuarın detayına ilişkin bilgi veren Kurum, "Siyasi ilişkilerimize  baktığınız zaman Rusya ile çok güzel ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri inşaat  anlamında, ekonomi anlamında güçlendirmemiz gerekiyor. Bu fuarda da o manada  yarın yapacak çok işimiz var." dedi.
 
Bakan Kurum, Türk müteahhitlerin yurt dışında çok güzel yatırımlar  yaptığına işaret ederek, mühendislik anlamında da gelişimin sağlanarak, yurt  dışındaki yatırım işlerine projelerin mimari aşamasında girilmesi gerektiğini  anlattı.
 
"BİZ GERÇEKTEN ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ"
 
Yurt dışında iş yapıldığında Türkiye'den yüzde 5-10 oranında inşaat  malzemesi getirildiğini belirten Kurum, tüm malzemelerin Türkiye'de üretildiğini  ancak bu noktada mimar ve mühendislere iş düştüğünü, bakanlık olarak verilmesi  gereken destek neyse bunları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
 
Kurum, Rusya'nın 130 milyar dolarlık Yeni Moskova Projesi'nin yarın  fuarda standının bulunacağını vurgulayarak, müteahhitlere burada iş  düşebileceğini ve örnek alınabilecek bir model olduğunu da ifade etti.
 
Projenin detaylarına ilişkin de Kurum, bu konuda Yeni Moskova  Geliştirme Başkanı Vladimir Zhidkin ile de ikili bir görüşme  gerçekleştireceklerine değinerek, Türkiye'nin ekonomik savaşla iç içe olduğunu  belirtti.
 
Bakan Kurum, "Biz gerçekten çok güçlü bir ülkeyiz. Zor günlerde bir  olmayı, beraber olmayı bilen bir ülkeyiz." diye konuştu.
 
Kurum, Türkiye'nin büyüme rakamlarındaki artışına işaret ederek, bu  artışın güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacaklarını bildirdi.
 
"YENİ PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"
 
Dünyanın her anlamda yeni bir dönüşüme hazırlandığını anımsatan Kurum,  şöyle konuştu:
 
"Biz de 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir  dönüşüm sürecine girdik. Bu sistemle birlikte daha etkin, daha verimli, daha  hızlı karar alabilen, daha pratik çalışabilen, özel sektör mantığını devlete  nasıl yansıtırızı açıkçası düşünen ve bunu uygulamaya çalışan bir sistem kurmaya  çalışıyoruz. Burada aslolan hizmet. Bizim yüklenicilerimiz için vatandaşlarımız,  sektörlerimiz için 'daha fazla ne yapabilirizi düşünüp, bunu da sahada  uygulayabilmek, bizim asli görevimiz de bu. Buna ilişkin eylem planlarımızı  hazırladık. Aynı kararlılıkla bu ekonomik savaştan dolayı hiçbir şekilde geri  durmadan, aynı kararlılıkla aynı hızla projelerimize kaldığımız yerden devam  ediyoruz. Yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz."
 
Bakanlık olarak yaptıkları son projelere de değinen Kurum, yerli ve  milli bir duruş sergilemeye çalıştıklarını belirtti.
 
Müteahhitlere "kendilerine güvenmeleri" çağrısında bulunan Kurum, yurt  dışında sektörlerini anlatmaları ve yeni anlaşmalar yapma konusunda çalışmalarını  istedi.
 
Bakanlık olarak bu konuda gereken desteğin verileceğini bildiren  Kurum, şöyle devam etti:
 
"Yurt dışındaki müteahhitlik sektörümüze baktığımızda yaklaşık 368  milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. Bunun yaklaşık 20'si de Rusya ile  gerçekleşiyor. 2000'li yıllara kadar Rusya Federasyonu'nda biz 704 iş karşılığı  11 milyar dolarlık iş yapıyorduk. 2002'den bu güne ise bin 956 iş karşılığı 72  milyar dolarlık iş yapıyoruz. Yedi kat artıyor. Bu yeter mi? Kesinlikle yetmez.  Bizim ülkemizin, sektörümüzün potansiyeli bunun çok çok üzerinde. Bunu buradaki  ve Türkiye'deki yüklenicilerimizin yapacağına inancım gönülden de tam."
 
Bakan Kurum, Türkiye'nin tanıtımlarının daha güçlü yapılması  gerektiğine vurgu yaparak, "Öncelikle kendimize inanmalıyız, kendimize  güvenmeliyiz. Biz, kendimize inandıktan, güvendikten sonra bir, beraber olduktan  sonra bizim bileğimizi kimse bükemez." dedi.
 
Kurum, fuarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, toplantıyı  düzenleyenlere teşekkür etti.
 
Yemeğe, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu  Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, İstanbul Ticaret  Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Sabah Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, Bakanlık bürokratları ile çok sayıda davetli katıldı.

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