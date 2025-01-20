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Ekonomi

Bakan Kurum'dan Bakırcılar Çarşısı paylaşımı: Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak

Bakan Kurum, 'Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Bakırcılar Çarşısı tamamlandığında 106 ofis ve 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak' dedi.

20 Ocak 2025 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan Bakırcılar Çarşısı paylaşımı: Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak
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Malatya'da depremde ağır yıkıma uğrayan Bakırcılar Çarşısı, vatandaşın ve esnafın talebi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca kendi yerinde sağlamlaştırılmış zeminde yeniden inşa ediliyor.

Çalışmalardan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı. Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Bakırcılar Çarşısı tamamlandığında 106 ofis ve 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak" dedi.

  • Malatya
  • Bakan Kurum
  • Bakırcılar Çarşısı

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