Bakan Kurum'dan İstanbullulara ''Yarısı Bizden'' çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Yarısı Bizden desteğiyle evini dönüştüren hak sahiplerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Ulviye Hanım, Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandı, evini yeniledi. Artık afete dirençli yuvasında güvenle oturuyor. Şimdi tüm İstanbullulara da bir çağrısı var: Evinizi kentsel dönüşüme verin. Hiç korkmayın, devletimiz arkamızda" ifadelerini kullandı.

"FİNANSMAN DESTEĞİNDEN FAYDALANAN VATANDAŞLAR EVLERİNİ YÜKLENİCİ FİRMALARLA YENİDEN İNŞA ETTİREBİLECEK"

Kampanya kapsamında Bakanlık hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi veriyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin lira hibe ve 350 bin lira kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin lira kredi desteği sağlanıyor. Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon liralık finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalar vasıtasıyla yeniden inşa ettirebilecek. Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin liralık hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme şartlarıyla taksitlendiriliyor.