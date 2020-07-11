Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' açıklaması: Bugün temelini atıyoruz

11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:45 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:48

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

(Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması) 1500 yıl önce ecdadımız eserimizi İstanbulumuza kazandırmış. Tabi biz tüm Türkiye'deki tarihi yapılara ilişkin deprem analizi yapıyoruz. Hem kültür bakanlığımız hem çevre ve şehircilik bakanlığımız olarak bizler yapıyoruz. Aynı zamanda güçlendirme projeleri de yapıyoruz. Restorasyon projeleri yapıyoruz. Tarihi kültürel mirasımızı koruyacak tarihi eserlerimizi güçlendirecek projelerimizi geliştiriyoruz. Ayasofyamızda da çok yakında güçlendirme projesi yapıldı.

Ecdadımız, camilerimizde mihrapta iki tane döner mermer kütle vardır. En son ben Kütahya'ya gittiğimde de oradaki 500 yıllık camide hocamız anlatıyor. Diyor ki, herhangi bir deprem olduğu zaman diyor bu mermerler dönmüyor bile diyor. Eğer dönmezse diyor, biz binamız sola veya sağa hafif yatmış bunu anlayabiliriz diyor. Yani biz bunların hepsini takip ediyoruz.

"TEMELİNİ BUGÜN ATIYORUZ"

Bugün Zeytinburnu ve Kağıthane'de deprem dönüşümüyle alakalı projelerimizin temel atma törenlerini yapacağız.

Kentsel dönüşüm süreci hakikaten zor bir süreç. Yerinde yapacaksınız, gönüllü yapacaksınız. Kağıthane'de de bugün temelini atacağımız 688 konutun temellerini atacağız.

Son yüzyılda 60'a yakın büyük deprem yaşadık, 80 bin canımız gitti. Ve kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü ülkemiz için elzem. Burada siyaset üstü bir duruşla, sayın Cumhurbaşkanımız "Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz" diye projeyi başlattılar. 81 ilimizde kentsel dönüşümle ilgili hemen hemen her acil dediğimiz alanlarda dönüşüm projeleri başlattık. İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümünü başlattık. Tüm Türkiye'de çalışmalarımız sürmektedir.

En son biliyorsunuz Sivrice depreminden sonra İstanbul Avcılar'da da bir deprem meydana geldi. O depremle birlikte biz hasar tespit çalışmalarını yaptık. Ve arkadaşlarımız riskli olduğu düşündüğü binaların test sonuçlarına göre tespitlerini yaparak vatandaşlarımıza tebligatlarını yaptık ve yıkım sürecini başlattık. Bir taraftan yıkıyoruz, bir taraftan da 117 bin bağımsız bölüm üretiyoruz.

* İlk gittiğimizde 'kentsel dönüşümü istemiyoruz' demişti vatandaşımız şimdi 600 konutu bitirmek üzereyiz. Şimdi bütün mahalle dönüştürmek istiyor. O az katlı yatay mimariyi tüm Türkiye'ye yaymak durumundayız. Üsküdar'daki projemiz bu yüzden önemli.