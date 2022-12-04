Bakan Kurum'dan Malatya'daki çalışmalarla ilgili açıklama: Benzersiz bir dönüşümü başlattık

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afet sonrasında Malatya'da el birliğiyle zor günlerin üstesinden geldiklerini belirterek, "Yaraları sarmakla kalmadık, benzersiz bir dönüşümü başlattık. Yeni binalar inşa ettik, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık. Söz verdik, sözümüzü tuttuk." ifadesini kullandı.

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Bakan Kurum, açıklamasıyla birlikte kente yapılan çalışmaların anlatıldığı videoyu da paylaştı.

Videoda, 24 Ocak 2020'deki Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'da bakanlığın yaraları sardığı vurgulanarak, depremin hemen ardından çalışmalara hızla başlandığı, hasar gören ve yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından yerel mimariye uygun, çevreye ve iklime duyarlı güvenli konutlar inşa edildiği kaydedildi.

Kentte konutların yanı sıra vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik de çalışmalar yürütüldüğü, yeni konutlarda yaşayanlar için okullar, camiler ve parklar yapıldığı, depremde büyük hasar gören Doğanyol ilçesinin de yeniden inşa edildiği aktarıldı.

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Videoda görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Malatya İl Müdürü Ali Laloğlu da ilde yaklaşık 8 bin konut yapıldığı, 88 derslikli okulun tamamlandığı ve halkın hizmetine sunulduğu bilgisini verdi.

Videoda, vatandaşlar da Malatya'da yapılan çalışmalara ilişkin görüşlerini dile getirdi.