İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9475
  • EURO
    6,5981
  • ALTIN
    285.097
  • BIST100
    113284
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Kurum: 100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır
Ekonomi

Bakan Kurum: 100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır.' dedi.

AA24.12.2019  12:06 - Güncelleme: 24.12.2019  12:42

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik. Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır.

Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağı'nı oluşturuyoruz.

Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız.

100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır.

Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız.

 

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi
Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'
Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı
Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı
Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı

Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.