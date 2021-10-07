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Ekonomi

Bakan Muş: Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz' dedi.

7 Ekim 2021 Perşembe 10:47 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:47
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV'de soruları cevapladı.

Bakan Muş özetle şunları söyledi;

"Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz.

Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz.

Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda.

Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz.

Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor.

İhracattaki büyük artışın büyümeye etkisi oluyor. Hizmet ihracatına odaklanacağız.

Türkiye AB'ye ihracatta kaliteyi ve hızı yakaladı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kaçınılmaz, bu güncelleme gerçekleşecek."

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