Bakan Muş: Türkiye toplam petrol tüketiminin yüzde 25'ini üretir konuma geldi

Bakan Mehmet Muş, partisinin seçmenleriyle düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılan programın açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptı. Başkan Demir'in ardından söz alan Bakan Mehmet Muş, ekonomik ve siyasi açıklamalarda bulundu.

"GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 80 BİN VARİLDEN 180 BİN VARİLE ÇIKTI"



Gabar'da bulunan petrol ile birlikte Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 80 bin varilden 180 bin varile çıktığını dile getiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Biz Türkiye'yi zenginleştirmek, güçlendirmek, refahını arttırmak istiyoruz. Tüm inancımız, hedefimiz ve çabamız bu yönde. Türkiye'nin bir belirsizliğe, bilinmeze gitmesine asla müsaade etmemiz lazım. Devlet yönetmek ciddiyet isteyen bir iş. Sadece Erdoğan muhalifliğiyle bir araya gelip, memleket yönetilmiyor. Sonrasında tüm fatura vatandaşa çıkıyor. Türkiye koalisyondan çok çekti. Biz en fazla 3 partili koalisyon gördük, şu anda 7 partili bir koalisyon Türkiye'ye dayatılıyor. Bunu memlekete bir faydası yok. Birçok şey söylüyorlar. Asgari ücretten vergiyi kaldıracaklarını söylüyorlar ama bunun kalktığını bilmiyorlar. Ya tutarsa diye anlatıyorlar. Geçen yıl enerjiye 100 milyar dolar ödedik. Dış ticaretten de sorumluyum. Ağırlıklı petrol ve doğalgaza verdik. Türkiye Karadeniz doğalgazını sisteme entegre etti ve bunu geliştireceğiz. Kapasitesini arttıracağız. Türkiye'nin günlük petrol tüketimi 800 bin ile 1 milyon varil arasında. Türkiye günlük 80 bin varil petrol üretiyor. Yani ihtiyacının yüzde 10'unu üretiyor. Son yapılan keşif, günlük 100 bin varil üretim demek. Bu daha ilk kuyuda başarıldı. Daha çok kuyu bulunacak. Şu anda Türkiye'nin üretimi 180 bin varile çıkıyor. Bu da Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 25'ini üretebilecek bir düzeye geldiğini gösterir. Bunlar terörün olduğu, istikrarsızlığın olduğu yerde bulunabilir mi? Ayrıca doğalgazda ve petrol aramada çalışan kişiler de bu milletin kendi evlatları. Kendi mühendis, kendi imkanlarımız ve kendi araçlarımızla bunları yapıyoruz. Bu sondajı bir yere taşeron etmiyor, kendimiz vuruyoruz" dedi.

"ADAMLAR AÇIKÇA 'ÖZERKLİK' DİYORLAR"



Konuşmasında Millet İttifakı'na yüklenen Muş, "Adamlar açıkça 'özerklik' diyorlar. PKK 40 yıl özerklik için eylem yaptı, alamadı. Şu anda eylem yapamaz, kımıldayamaz haldeler. Bu devlet ve millet onu o noktaya getirdi. Şimdi adamlar açık açık söylüyorlar özerklik istediğini. Peki, biz 40 yıldır neyin mücadelesini verdik? Toprak verilir mi? Öz yönetimdir, üst yönetimdir kimse kimseyi kandırmasın. Onun anlamı şudur: Devlet buradan elini çekecek demektir. Bunu Irak ve Suriye'deki gelişmelerden ayrı düşünebilir misiniz. Bazı şeyleri açık konuşacağız. Türkiye'nin böyle bir sarmalın içerisine girmesine müsaade edemeyiz" diye konuştu.

"HDP'NİN DESTEKLEDİĞİ BİR CUMHURBAŞKANI TEZKERE GÖNDEREBİLİR Mİ"



HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladıktan sonra sınır dışı tezkeresi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Muş, "Türkiye'yi zenginleştirip, büyüteceğiz. 'Özerklik getirip, Afrin'i geri alacaklarını' söylüyorlar. Orada olan düşman askeri mi? TSK oraya neden girdi? Orada PKK otonom bir yapı kurmasın diye girildi. Ne yapıp edip, oranın temizlenmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Orada şuan TSK görev yapıyor. Bizim güvenliğimiz için oradalar. Peki, asker sınır dışına nasıl gidiyor. Tezkere ile gider. Süresi dolunca uzar. Peki, tezkereyi meclise kim gönderir? Cumhurbaşkanı gönderir. HDP'nin desteklediği bir cumhurbaşkanı tezkere gönderebilir mi? Onun için Türkiye'de siyasetin alengirli işlerden temizlenmesi için 14 Mayıs seçimleri bir fırsattır. Milletin öyle bir cevap vermesi lazım ki bir daha kimse böyle işlerin içerisine girmesin" şeklinde konuştu.