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Ekonomi

Bakan Muş'tan esnafa müjde! Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık' dedi.

DHA30 Nisan 2021 Cuma 12:24 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 12:42
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Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından, salgından olumsuz etkilenen işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Muş, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Hayırlı olsun" dedi.

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