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Ekonomi

Bakan Muş'tan 'ihracat' açıklaması: Hedef 230.9 milyar dolar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ihracatımızı 2021 yılında yüzde 24,4 artışla 211 milyar dolara; 2022 yılında ise yüzde 9,4 artışla 230,9 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz' dedi.

DHA6 Eylül 2021 Pazartesi 15:53 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:53
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Bakan Muş Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, OVP'nin yayımlandığını belirtti. Bakan Muş, "OVP kapsamında ihracatımızı 2021 yılında yüzde 24,4 artışla 211 milyar dolara; 2022 yılında ise yüzde 9,4 artışla 230,9 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Özellikle hizmet ihracatında atacağımız adımlarla cari açığın azalmasına önemli katkı sağlayacağız. OVP döneminde uzak ülkeler stratejisiyle ihracatımızın menzilini artıracağız. Yurt Dışı Lojistik Merkezler ile potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandıracağız. İhracat desteklerini artıracağız. Eximbank imkanlarını geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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