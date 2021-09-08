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Ekonomi

Bakan Muş'tan müjde! İstihdam ve ticareti artıracak hamle

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Kararı'yla İzmir'de kurulması planlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını, böylece İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedeflediklerini bildirdi.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:05
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Muş, Twitter hesabından söz konusu serbest bölgeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Muş, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve İzmir'imiz için hayırlı olsun. İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz."

Muş, Bakanlık olarak yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgelerin kurulması çalışmalarına devam ettiklerine işaret ederek "Buradaki temel amacımız, serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak." ifadesini kullandı.

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