Bakan Nebati: 2022, Türkiye'nin kazanımlarının daha fazla olduğu bir yıl olacak

5 Ocak 2022 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda konuştu.

BAKAN NEBATİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Büyüme trendi bu yıl da devam edecek

Yeni yatırım ve açılımlarla ihracat hedefine ulaşacağımız açık

Türkiye ihracat eksenli politikasına devam edecek

Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl 225 milyar dolara ulaştı. Ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek.

Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, Türkiye Ekonomi Modelinin uygulandığı, daha öngörülebilir, istikrarlı, Türkiye'nin kazanımlarının daha fazla olduğu bir yıl olacak

Cari işlemlerdeki iyileşme sürüyor

Yeni ekonomik modelle birlikte düşük cari açıktan cari fazlasına geçeceğiz

Ortodoks politikaları bıraktık, heterodoks politikalara yöneldik. Bu dönem herkesin kazandığı bir dönem olacak. Rahat olun

Bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz