Bakan Nebati: 2022, Türkiye'nin kazanımlarının daha fazla olduğu bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda konuştu.
Büyüme trendi bu yıl da devam edecek
Yeni yatırım ve açılımlarla ihracat hedefine ulaşacağımız açık
Türkiye ihracat eksenli politikasına devam edecek
Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl 225 milyar dolara ulaştı. Ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek.
Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, Türkiye Ekonomi Modelinin uygulandığı, daha öngörülebilir, istikrarlı, Türkiye'nin kazanımlarının daha fazla olduğu bir yıl olacak
Cari işlemlerdeki iyileşme sürüyor
Yeni ekonomik modelle birlikte düşük cari açıktan cari fazlasına geçeceğiz
Ortodoks politikaları bıraktık, heterodoks politikalara yöneldik. Bu dönem herkesin kazandığı bir dönem olacak. Rahat olun
Bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz