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Ekonomi

Bakan Nebati: 2023'de kişi başına gelirimiz 12 bin dolar seviyesini aşacak

Bakan Nebati, '2022'de kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını, 2023 yılında da daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz' dedi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Bakan Nebati: 2023'de kişi başına gelirimiz 12 bin dolar seviyesini aşacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, "2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı"nda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağımıza aldığımız Türkiye Ekonomi Modelini hayata geçirdik. Kısa bir sürede döviz tevdiat hesaplarında Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düşüşe imza attık.

"2022 yılının ilk üç çeyreğinde kaydettiğimiz yüzde 6,2'lik güçlü ve dengeli büyümeyle G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduk."

"2022'de kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını, 2023 yılında da daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz"

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