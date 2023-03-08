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Ekonomi

Bakan Nebati açıkladı! 1 yıl geri ödemesiz kredi paketi

KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi paketi çerçevesinde kadın girişimcilerimiz bir yılı geri ödemesiz toplam 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden de yararlanabilecektir.' dedi.

İHA8 Mart 2023 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
Bakan Nebati açıkladı! 1 yıl geri ödemesiz kredi paketi
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Bakan Nebati'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman dayanışma içinde fedakârca çalışan ve üreten, ülkemizin kalkınma yolunda inançla ilerlerken ortak değerlerimizi yarınlara taşıyan kadınlarımızın her daim yanındayız. Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen kadın girişimcilerimizin yaralarını sarabilmek için adımlarımızı ivedilikle atıyoruz ve yenilerini atmaya da kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN NEBATİ AÇIKLADI: 1 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ PAKETİ

Yapılan paylaşımda, deprem bölgesinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, işletme harcamalarında kullanılmak üzere, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkanı sunulacağı belirtilerek, "Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle, bugüne kadar, 172 binden fazla kadın girişimcimize ulaşmayı başaran Halkbank tarafından, deprem felaketinden etkilenen kadın kooperatiflerine yönelik Can Suyu Kredi Destek Paketi oluşturulmuştur. Bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin istifade edebileceği bu krediler, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeyle kullandırılacaktır. Kadın Kooperatifleri Can Suyu Kredisi'nin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi'ni de hayata geçiriyoruz. KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi paketi çerçevesinde kadın girişimcilerimiz bir yılı geri ödemesiz toplam 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden de yararlanabilecektir.,

  • Hazine ve Maliye Bakanı
  • Nureddin Nebati
  • Kadın Girişimci

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