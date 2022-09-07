Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü

Nebati, Twitter hesabından, Hutton ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, ticari ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti:



"İki müttefik, dost ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açısına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz Kovid-19 salgınına rağmen ivmesini sürdürmüştür. Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık."

