İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2654
  • EURO
    21,0135
  • ALTIN
    1239.08
  • BIST100
    5033.82
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Nebati: Cari dengemiz deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti
Ekonomi

Bakan Nebati: Cari dengemiz deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari dengenin 6 Şubat'taki depremlere karşın beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, 'Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi.' ifadelerini kullandı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Cari dengemiz deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti
ABONE OL

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ödemeler dengesi istatistikleri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye Ekonomi Modeli ile rotalarını çizdiklerini, emin adımlarla yola devam ettiklerini vurgulayan Nebati, başta turizm olmak üzere ekonomiye döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruduklarını bildirdi.

Nebati, Mart 2023 itibarıyla ekonominin yıllık ihracatının 255,7 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, "Cari dengemiz, 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi." değerlendirmesini yaptı.

Çalıştıklarını, ürettiklerini, ihraç ettiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor. Küresel salgının ardından 6,4 milyon insanımız istihdama katıldı. İstihdamda 31 milyon 460 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Depremlerin yaşandığı şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2'ye geriledi. Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.