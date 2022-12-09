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Ekonomi

Bakan Nebati duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en yükseği

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumhuriyet tarihinde bir yılda en yüksek vergi incelemesi ve denetimini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştık” dedi.

IHA9 Aralık 2022 Cuma 09:37 - Güncelleme:
Bakan Nebati duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yoğunlaştırdıkları vergi incelemesi ve denetimlerle cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Nebati, "Geçen yıl tamamlamış olduğumuz vergi inceleme ve denetim sayısının üç katını da aşarak göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştık. Yaptığımız vergi incelemeleri ve denetimlerde ceza kesmeyi değil rehberlik ederek vergiye gönüllü uyumu artırmayı, vergi kayıp ve kaçağını engelleyerek daha adil bir vergi sistemi inşa etmeyi ve mükellef haklarını da gözeterek her bir vatandaşımızın hakkını korumayı amaç edindik. Kayıt dışı ekonomi, piyasa bozucu faaliyetler ve vergi kaçakçılığıyla mücadele için vergi incelemeleri ve denetimlerle her zaman olduğu gibi bundan sonra da sahada olmaya devam edecek, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

  • Bakan Nebati
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