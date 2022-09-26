Bakan Nebati duyurdu: Enflasyondaki düşüşü yıl sonu hissedeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuştu. Nebati programda "Kredileri tüketimden ziyade üretken alanlara kanalize ettik. Enflasyon sepeti içindeki en yüksek ağırlığa sahip kalem gıdadır. Gıda enflasyonunun önüne geçmek için KDV oranlarını indirdik. Üretici-hal fiyatları arasındaki farkın takibi çalışmaları sürüyor" dedi.

Bakan Nebati "Çözmemiz gerekenlerin başında enflasyon geliyor. Ekonomide durgunluğa yer vermeden vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net şekilde hissetmeye başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

-Tahıl koridoru anlaşması birçok ülkenin rahatlamasını sağlamış oldu. Türkiye'de aldığımız önlemlerle ve bulunduğu ortam itibarıyla bunu hissetmiyoruz. Depolarımızı doldurduk. G20 toplantılarının en önemli konularından bir tanesi gıda güvenliğiydi. Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bu inisiyatifle G20 ülkeleri başta olmak üzere dünya önünü görecek konuma erişmiştir.

-İklim değişikliğiyle mücadele ülkelerin en önemli maddeleri haline gelmiştir. Gıda kayıpları ve atıkların azalması, organik üretimin teşvik edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tarım sektörümüzün rekabet gücünü artırmak için çok güzel fırsat olarak değerlendiriyoruz.

-Pandemi sonrasında dönemde gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler toparlanamamışken resesyon ve stagflasyonun öne çıktığını görüyoruz. Biz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'yle istikrarlı büyüme eğilimini sürdürüyoruz.

"ENFLASYONU DA YENECEĞİZ"

-Salgın öncesi döneme göre istihdamını en fazla artıran ülke Türkiye olmuştur. Ağustos ayı itibarıyla ihracatı 250 milyar doların üzerine çıkardık. Turizm gelirinde rekor kırdığımız 2019'u bu yıl aşarak bu yılın sonunda 40 milyar dolarlık turizm geliriyle kapatmayı hedefliyoruz. Bu güzel gelişmelerin yanında mevcut durumda çözmemiz gerekenlerin başında enflasyon geliyor. Ekonomide durgunluğa yer vermeden vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net şekilde hissetmeye başlayacağız.

-Kredileri tüketimden ziyade üretken alanlara kanalize ettik. Enflasyon sepeti içindeki en yüksek ağırlığa sahip kalem gıdadır. Gıda enflasyonunun önüne geçmek için KDV oranlarını indirdik. Üretici-hal fiyatları arasındaki farkın takibi çalışmaları sürüyor.

-Toplumun farklı kesimlerine verdiğimiz desteklere yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Temmuz ayında ara düzenleme yaparak çalışanlara ödenen yemek vergi istisnasını 31 liradan 54 liraya çıkarmıştık. Bu rakamı yıl sonunda güncelleyerek çok önemli bir çalışma yapacağız. Çalışanlara nakden ödenen yemek ödemeleri vergiden istisna haline getirilecek.

"HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

-Millete efendi değil, hizmetkar olarak geldiğimizin altını çizdik. Bugün küresel çalkantılara rağmen ülkemizin tarihi başarılarını yok sayan bir kesim vardır, olmaya da devam edecek. Bunlar bu çarpıtmalarla milletimize karşı psikolojik harp uyguluyorlar. Biz hep çalışmaya devam ediyoruz. Tüm algı oyunlarına rağmen çok şükür insanımızın ferasetiyle neyin ne olduğu çok net şekilde görülüyor. Mevcut küresel kriz dünyada önemli sorunlara neden olduğu aşikar. Enflasyon tarafında bunu yaşıyoruz. Bunu aşacağımızı beyan ediyoruz. Türkiye birçok ülkeye nazaran hem gıda hem de enerji arz güvenliğini sağlayan sağlam bir ekonomi ve diplomatik bir güce sahiptir. Tüm derdimiz inanç ve azimle, çalışarak bu yeni dönemin bize sunacağı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektir.