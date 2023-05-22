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Ekonomi

Bakan Nebati: Ekonomimizin çarkları daha da hızlanarak dönmeye devam edecek

Tüketicinin ekonomiye duyduğu güvenin Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Tüketici güveninin artmasıyla ekonomimizin çarkları daha da hızlanarak dönmeye ve beraberinde yatırımlar da artmaya devam edecektir.' dedi.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Ekonomimizin çarkları daha da hızlanarak dönmeye devam edecek
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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüketici güven endeksindeki artışı değerlendirdi.

Ekonomiye duyulan güvenin her geçen gün artmaya devam ettiğini vurgulayan Nebati, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı olarak sadece martta gerileyen tüketici güven endeksinin mayısta geçen aya göre yüzde 4 artarak 91,1'e yükseldiğini bildirdi.

Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece, 2022 yıl sonuna göre tüketici güveni yüzde 20'nin üzerinde artış kaydederek 2018 Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesine de ulaşmıştır. Tüketici güveninin artmasıyla ekonomimizin çarkları daha da hızlanarak dönmeye ve beraberinde yatırımlar da artmaya devam edecektir."

  • Nurettin Nebati
  • ekonomi
  • tüketici güven endeksi

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