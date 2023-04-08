Bakan Nebati: EYT'nin oluşturacağı yükü göğüsleyecek güce sahibiz

Bakan Nebati, Denizli İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Küresel sarsıntıları fırsata çevirmek için gece gündüz çalıştık"

"Atlantik ötesi danışmanlardan reçete almaya çalışanlar bizim iktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi ne yazık ki bir türlü idrak edemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye'de ekonomi hep taşıma su ile dönsün."

"Togg'un konforu mükemmel. Bazıları egzozu arıyorlar, yok. Fabrika yükseliyordu, 'ya boş yükseliyor' dediler. 'Araba nerede' dediler, arabanın tanıtımı yapıldı. 'Serim üretim yok' dediler, ona da başladık şimdi 'egzozu yok' diyorlar"