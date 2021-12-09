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Ekonomi

Bakan Nebati, İstanbul'da iş dünyasıyla buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti.

DHA9 Aralık 2021 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:31
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Nureddin Nebati, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bakan Nebati, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusu üzerine, "Evet, cumartesi günü inşallah" diye cevap verdi.

Bakan Nebati'nin İstanbul'da gerçekleştireceği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.

  • Nureddin Nebati
  • bütçe görüşmeleri
  • TBMM

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