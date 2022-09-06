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Ekonomi

Bakan Nebati: Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şartlar uygun olduğunda Katar ile doğalgaz ticaretinin yeniden başlatılacağını açıkladı.

TRT Haber6 Eylül 2022 Salı 09:37 - Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın Rusya'dan doğal gaz alımını azaltmasının fiyatlarda artışa neden olduğunu söyleyen Bakan Nebati, doğal gaz ticareti ile ilgili, "Birçok kaynakla görüşmeler devam ediyor" dedi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Bakan Nebati, Katar ile şartlar uygun olduğunda gaz ticaretinin tekrar başlatılabileceğini açıkladı.

Bakan Nebati ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili Rusya ile temasların devam ettiğini söyledi.

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