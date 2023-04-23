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Ekonomi

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Ne büyük aymazlıktır

2002-2023 Şubat döneminde yatırımın 254,2 milyar dolar olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Sayın Kılıçdaroğlu; ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır.' dedi.

AA23 Nisan 2023 Pazar 01:40 - Güncelleme:
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Ne büyük aymazlıktır
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Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye getirilecek yatırımlara yönelik yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu; ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir. Veriler apaçık önümüzde duruyor. 1975-2001 arası ülkemize toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 14 milyar dolar iken 2002-2023 Şubat döneminde bu rakam 254,2 milyar dolardır. 14 milyar dolar nerede, 254 milyar dolar nerede?"

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firma sayısının da 2002'deki 5 bin 600 seviyelerinden 2023 Ocak itibarıyla 79 bin 564'e çıktığını belirten Nebati, "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik." ifadesini kullandı.

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