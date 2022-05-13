İSTANBUL 25°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2022 Cuma / 12 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4556
  • EURO
    16,0882
  • ALTIN
    900.52
  • BIST100
    2413.97
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Nebati: Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız
Ekonomi

Bakan Nebati: Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız

Konut desteği sonrası fırsatçılara tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Sütten ağrı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Konut paketi açıklanmadan önce tüm konut ilanlarındaki verileri aldık. Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız.' dedi.

13 Mayıs 2022 Cuma 15:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sütten ağrı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Konut paketi açıklanmadan önce tüm konut ilanlarındaki verileri aldık. Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız."

"Yeni ekonomi modelimizin ana hedefi, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak. Veriler büyümede 2022 yılının ilk çeyreğinde %6-7 gibi bir rakama işaret ediyor."

"Vatandaşımızın alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız."

  • Nureddin Nebati
  • konut
  • konut fiyatları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.