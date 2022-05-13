Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sütten ağrı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Konut paketi açıklanmadan önce tüm konut ilanlarındaki verileri aldık. Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız."

"Yeni ekonomi modelimizin ana hedefi, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak. Veriler büyümede 2022 yılının ilk çeyreğinde %6-7 gibi bir rakama işaret ediyor."

"Vatandaşımızın alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız."