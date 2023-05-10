Bakan Nebati: Mart ayında, sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti

Bakan Nebati'nin paylaşım:

Sanayi üretimimiz, Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından, alınan tüm tedbirler ile hızla toparlandı. Mart ayında, sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti. İmalat sanayi ürünleri ile sermaye malı ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretimi, Mart ayında çarkların hızlanmasında öncü rol üstlendi.

Bizler, üreticimize ve işçimize verdiğimiz destekler ile sanayimizi dimdik ayakta tutmayı başardık. Elde edilen bu sonuç, tüm zorlu koşullara rağmen, ekonomi modelimizin, ekonomi yönetimi anlayışımızın başarısıdır.

Dünyanın en gelişmiş ekonomileri halihazırda, küresel arz sorunları, resesyon endişeleri ile boğuşurken, biz bu dönemde hızımıza hız kattık, beklentileri aştık. Seçimlere giderken, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha da güçlenmiş bir sanayi sektörüne ve istihdam gücüne kavuştuk. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, üreterek kalkınan bir ülke istiyoruz. Gücümüzü Türkiye'mizden alıyoruz.