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Ekonomi

Bakan Nebati Mersin'de otoyol projesini inceledi: Seyahat süresi 18 dakikaya düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin trafik sıkışıklığı problemini çözeceğini ve seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğini söyledi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:13 - Güncelleme:
Bakan Nebati Mersin'de otoyol projesini inceledi: Seyahat süresi 18 dakikaya düşecek
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Bakan Nebati, kentteki programları kapsamında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol şantiyesini ziyaret etti.

Nebati, burada projenin çalışmalarının başladığı Çeşmeli-Kızkalesi kesimi hakkında Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Nebati, gazetecilere, projenin ilk etabındaki çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Şu anda köprü imalatının başladığı bilgisini veren Nebati, bu otoyolun çok hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtti.

Projenin Mersin için dönüm noktası olduğunu aktaran Nebati, "Vatandaşlarımızın özellikle yazın yaşadıkları trafik sıkışıklığı problemini çözecek ve aynı zamanda Mersin ve ülke ekonomisine ciddi katkıları sağlayacak. Bu proje yaklaşık maliyet itibarıyla 8,5 milyar lira ve 42 kilometresi ana gövde 11 kilometresi de 5 bağlantı yoluyla tamamlanmak üzere toplam 53 kilometre uzunluğunda projelendirilmiş şekilde başlamış durumda." diye konuştu.

Bakan Nebati, ilk etabın 5 köprülü kavşak, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda 7 tünel, 1616 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, bir de bakım işletme tesisi olmak üzere devasa alan ve uzunluğu ifade ettiğini söyledi.

Projenin zaman ve enerjiye katkısına değinen Nebati, "Şu anda normalde seyahat süresi 45 dakika, fakat yazın özellikle de hafta sonlarında 2,5 saate çıkıyor. Seyahat süresini 18 dakikaya düşürerek hem zaman hem de ekonomiye ciddi bir şekilde maliyeti olan enerji konusunda da tasarrufta bulunmuş olacak." dedi.

Projenin birçok alana katkısı bulunacağını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Sadece şu 42 kilometrelik otoban ve bağlantı yollarıyla yıllık tasarrufu ülkemize 1 milyar lira civarında olacak. Böylelikle bölgedeki turizm, sanayi ve tarımın canlanmasının yanında Mersin Limanı ve Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın da ulaşımında kolaylık sağlayarak büyük bir atılımı da gerçekleştirmiş olacağız. Mersin'imize ve ülkemize bu otoban hayırlısı olsun. Çok kısa bir süre içerisinde de hep birlikte açılışında bulunmak dileğiyle."

  • Nureddin Nebati
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