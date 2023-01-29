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Ekonomi

Bakan Nebati: Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor

Türkiye'nin borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüdüğünü ifade eden Bakan Nebati, 'Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor' dedi.

29 Ocak 2023 Pazar 11:22 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor
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Bakan Nebati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. 2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3'tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5'e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3'e kadar düşmesini bekliyoruz. 2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. 2002 yılında her 100 TL'lik bütçe harcamasının 43,2 TL'si faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11,3 TL'si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor." açıklamasında bulundu.

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