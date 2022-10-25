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Ekonomi

Bakan Nebati'den ekonomi diplomasisi! Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı kapsamında Riyad'da çok uluslu şirket yöneticileri ve uluslararası finans çevreleriyle bir araya geldi. Bakan Nebati gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin, 'Yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti.' değerlendirmesinde bulundu.

AA25 Ekim 2022 Salı 23:38 - Güncelleme:
Bakan Nebati'den ekonomi diplomasisi! Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor
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Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Varlık Fonu Mubadala Yatırım Şirketi İcra Direktörü ve CEO'su Khaldoon Khalifa Al Mubarak ile bir araya geldiklerini ve görüşmede Türkiye Ekonomi Modeliyle büyüyen ve üreten Türkiye'nin sunduğu fırsatlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİ ARTIYOR

Bakan Nebati ayrıca Public Investment Fund Yöneticisi Khalid Al Smadi, MADR CFO'su Samir Derbas, S&P Global Başkan Yardımcısı Daniel Yergin, S&P Global Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Satış Direktörü Geoffrey Warr, Singapur'un Riyad Büyükelçisi Chowming Wong, Saudi Global Ports Co. CEO'su Edward Tah, PSA Group CEO'su Tan Chong Meng, SAPTCO CEO'su Khalid Alhogail ve Al Muhaidib Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sulaiman Al Muhaidib ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nebati, gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin, "Tüm görüşmelerde, Türkiye ekonomisinin son dönemde kaydettiği olumlu gelişmeler ile Türkiye Ekonomi Modeli hakkında görüş alışverişinde bulunarak ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık. Yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

  • Nureddin Nebati
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