Bakan Nebati: Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bir ekonomik geçiş sürecinde olduğunu, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşmeye devam ettiğini belirtti.

Sektörlerin bu kökten değişimi hissettiğini ve gelirlerini artırdığını işaret eden Nebati, "Biz alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Türkiye'nin 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başardığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız. Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu olacağına şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."