Bakan Nebati: Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı

Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması çerçevesinde "1 Milyon İstihdam" projesi geliştirildi. Proje, sektörün bilgi teknolojileri personeli ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir çalışma olarak tasarlandı. Bu çerçevede kişilerin öz geçmişlerinin dijital ortamda iş verenlerin erişimine açık olması amaçlandı. Söz konusu projede eğitim alan kişi sayısının 1 milyonu geçmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla "1 Milyon İstihdam Programı" düzenlendi.

Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel ölçekte yaşanan çok boyutlu ve derin sarsıntılara, resesyon risklerine rağmen yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümede dünyadan pozitif ayrışmayı başardığını belirterek, "Bizim diğer ekonomilerden pozitif yönde ayrıştığımız önemli bir husus da istihdam daralmasına yol açacak uygulamalardan kaçınarak, insanımıza yeni iş imkanları sağlamaya odaklanmamızdır" dedi.

"FİNANSMANA ERİŞİMDE SIKINTI YAŞAYAN ERKEN AŞAMA ŞİRKETLERİNİ DESTEKLEYEREK GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYORUZ"



Nebati, teşvik ve destek programları ile girişimciliğin yaygınlaşmasını ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlayarak nitelikli istihdama öncelik verdiklerini ifade ederek, "Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan erken aşama şirketlerini destekleyerek girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Halkbank'ın genç girişimcileri kesintisiz şekilde desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Nebati, "Bu çerçevede, genç girişimciler için sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkarmıştır. Halkbank'ı, Genel Müdürümüzü ve çalışanlarını bu başarılı çalışmaları ve yenilikçi uygulamaları için tebrik ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

"YURT DIŞINDAKİ ŞİRKETLERE, TÜRKİYE'DEN VERİLEN VE KARŞILIĞI DÖVİZ OLARAK ELDE EDİLEN ÜCRETLERDEN GELİR VE DAMGA VERGİSİ ALMIYORUZ"



Teknoloji tabanlı girişimcileri ve yazılımcıları vergi politikaları ile desteklediklerini aktaran Nebati, bu desteklere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gelir vergisi mükellefi olarak çalışan yazılımcılarımızın yurt dışına verdikleri hizmetlerde kazanç indirimi sağlıyoruz. Yazılım ve program geliştiren gençlerimiz de genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıyor. Yazılım ve bilgisayar programları nedeniyle sahip olunan telif hakları çerçevesinde elde edilen kazançlara da gelir vergisi istisnası uyguladığımızı biliyorsunuz. Yazılım ve programcılık faaliyetleri ile uğraşanlardan gerekli şartları taşıyanlara basit usulde kazanç istisnası uyguluyoruz. Yazılım, tasarım ve veri analizi gibi hizmetler ağırlıklı olmak üzere, yurt dışındaki şirketlere Türkiye'den verilen ve karşılığı döviz olarak elde edilen ücretlerden gelir ve damga vergisi almıyoruz."

"YARINLARIMIZIN TEMİNATI OLAN GENÇLERİMİZİN BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞINA İNANIYORUZ"



Türkiye'de girişim ekosisteminin küresel bir çekim merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Nebati, "Şimdiye kadar ülkemizden filizlenerek dünyanın dört bir yanına ulaşan tam 6 unicorn'un (1 milyar dolar değeri aşan şirket) çıkması bunun en somut göstergesidir. Bizler, katma değerli üretimin ülkemiz için ne denli önemli olduğunu biliyor, bu süreçte yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi.

Program, Bakan Nebati'nin konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile devam etti.