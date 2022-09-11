İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2022 Pazar / 15 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2398
  • EURO
    18,3252
  • ALTIN
    1007.11
  • BIST100
    3521.38
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi
Ekonomi

Bakan Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi

Bakan Nebati: Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı

IHA11 Eylül 2022 Pazar 11:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, BIST 100 endeksinin 2 aydır rekor tazelediğini duyurdu. Bu yükselişin Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ettiğinin altını çizen Nebati, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL'ye ulaşmış durumda. Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve kârlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor" ifadelerini kullandı.

BIST 100 endeksinin 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydettiğini belirten Nebati, "Bu yükseliş, borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor" açıklamasında bulundu.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Dr Nureddin Nebati
  • BIST 100 endeksi
  • rekor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.