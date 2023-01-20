Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda gerilemenin yaşandığını söyledi. Bakan Nebati Kocaeli'nde İş Dünyası Buluşması programına katıldı. Bakan Nebati "Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzde 50, 40 ve 30'lara doğru gerileyecektir" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Kocaeli'de kişi başına düşen gelir 2004 yılında 9 bin 867 Dolar iken, bu rakam 2021 yılında tam 17 bin 89 dolara yükselmiştir. Kocaeli'de kişi başına düşen gelir 2004 yılında 9 bin 867 dolar iken, bu rakam 2021 yılında tam 17 bin 89 dolara yükselmiştir.