Bakan Nebati'den enflasyonda düşüş mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Nebati'nin açıklamaları:

Bu tür programlar düzenleyerek tarım sektörünü her daim destekleyen Ziraat Bankamıza teşekkür ediyorum. Küresel salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı tarım sektörünün ne derece stratejik öneme sahip olduğunu göstermiştir. Özellikle az gelişmiş ülkeler gıda arz güvenliği tehditlerini yakinen tecrübe etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile diplomasi başarısı olarak vücut bulan tahıl koridoru anlaşması, sorunların derinleşmeden çözüme kavuşmasını sağlamıştır. Ülkemiz istihdamının yüzde 17'si geçimini tarımdan sağlamaktadır. Türkiye en büyük 5-10 küresel üretici ülke arasında yer almaktadır. Ülkemiz meyve, sebze ve kuruyemişte ana ihracatçı hale gelmiştir. 2022'de tarımsal destek bütçemizi, küresel emtiadaki artışları da dikkate alarak yüzde 54 oranında artırdık.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ" MESAJI

Enflasyonda düşüşlerim devam edeceğini bundan sonraki aylarda da hep birlikte göreceğiz. Çiftçilerimiz girdi fiyatları bakımından daha öngörülebilir bir sürece kavuşacaktır.