İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,9662
  • EURO
    17,8847
  • ALTIN
    1012.27
  • BIST100
    2547.43
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek
Ekonomi

Bakan Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini bildirerek, 'Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek.' ifadesini kullandı.

AA10 Haziran 2022 Cuma 17:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakan Nebati, Twitter hesabından yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanına ilişkin paylaşımda bulundu.

Düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini belirten Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkanı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

  • Hazine ve Maliye Bakanı
  • Nureddin Nebati
  • yatırımcı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.